«Под давлением извне»: МИД РФ прокомментировал решение Греции о выдаче Винника Франции

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-13T17:40:42+03:00

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В МИД РФ заявили, что решение Греции о передаче Франции россиянина Александра Винника принято под давлением извне. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, таким образом Афины «продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях».

По словам наших дипломатов, решение о выдаче гражданина нашей страны Пятой республике принято «вопреки существующей нормативной базе нашего сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам». Также в министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на то, что Афины ранее проигнорировали запрос генеральной прокуратуры России о передаче Винника на родину.

«Очевидно, что подобные действия не могут игнорироваться российской стороной», - говорится на сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Александра Винника арестовали в июле прошлого года по запросу США. Дело в том, что в Соединенных Штатах заподозрили россиянина в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. А 13 июля этого года суд в Греции принял решение о выдаче гражданина РФ Франции.