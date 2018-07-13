2018-07-13T17:40:42+03:00
Политика

«Под давлением извне»: МИД РФ прокомментировал решение Греции о выдаче Винника Франции

Как заметили дипломаты, Афины ранее проигнорировали запрос Генпрокуратуры нашей страны о передаче россиянина на родину
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
МИД РФ прокомментировал решение Греции о выдаче Александра Винника ФранцииМИД РФ прокомментировал решение Греции о выдаче Александра Винника ФранцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В МИД РФ заявили, что решение Греции о передаче Франции россиянина Александра Винника принято под давлением извне. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, таким образом Афины «продолжают усугублять ситуацию в двусторонних отношениях».

По словам наших дипломатов, решение о выдаче гражданина нашей страны Пятой республике принято «вопреки существующей нормативной базе нашего сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам». Также в министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на то, что Афины ранее проигнорировали запрос генеральной прокуратуры России о передаче Винника на родину.

«Очевидно, что подобные действия не могут игнорироваться российской стороной», - говорится на сайте МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Александра Винника арестовали в июле прошлого года по запросу США. Дело в том, что в Соединенных Штатах заподозрили россиянина в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. А 13 июля этого года суд в Греции принял решение о выдаче гражданина РФ Франции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство РФ в Ливане разбирается с задержанием двух россиянок
Парламент Марий Эл одобрил законопроект о пенсионной реформе
Костромские депутаты проголосовали за пенсионную реформу
ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина
Заболеваемость ВИЧ в Москве за год выросла на 20%
Трамп назвал присоединение Крыма к России «катастрофой Обамы»
Душераздирающая песня талантливого ретривера растрогала членов жюри американского шоу талантов
На финал ЧМ-2018 приедут более 10 руководителей иностранных государств
Трамп не ждет много от встречи с Путиным, но готов к «удивительному» исходу
Мэй и Трамп договорились вести диалог с Россией и противостоять «подрывающим демократию действиям»
Режиссером сольника о "Черной вдове" станет Кейт Шортленд
МИД РФ: Лавров пока не готов дать ответ на приглашение посетить Грецию
Трамп назвал темы переговоров с Путиным