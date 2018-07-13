2018-07-13T16:13:55+03:00
В мире

Суд Греции постановил выдать россиянина Александра Винника Франции

Ранее запрос на экстрадицию высылали США и Россия
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Обвиняемый в кибермошенничестве россиянин Александр ВинникОбвиняемый в кибермошенничестве россиянин Александр ВинникФото: REUTERS
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Суд в Греции на заседании 13 июля принял решение о выдаче россиянина Александра Винника Франции, которому были предъявлены обвинения в краже личных данных и вымогательстве. Его адвокаты намерены подавать апелляцию. По словам защитников россиянина, у Франции нет уголовного дела против Винника — запрос на экстрадицию требуется, чтобы передать его США.

«Суд удовлетворил сегодня запрос Франции на экстрадицию Винника. В настоящее время мы подаем апелляцию на это решение», - сказал греческий юрист Винника Илиас Спирлиадис. По его заявлению, апелляция будет рассматриваться уже в ближайшие дни в Верховном суде Греции, передают ТАСС.

Напомним, Александра Винника арестовали в июле 2017-го года по запросу США. Жюри присяжных в Калифорнии предъявили ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Россия также направила запрос на экстрадицию, так как на родине в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Однако удовлетворен был только запрос Франции, который рассмотрели по ускоренной процедуре.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что арестованный в Греции Винник написал явку с повинной российскому следствию, в которой сообщил о том, что знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. По словам источников, он был готов дать показания в России об известных ему случаях мошенничества.

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