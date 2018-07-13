ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь опросил россиян, чтобы узнать их отношение к нынешней власти.
В результате выяснилось, что с начала июля рейтинг одобрения работы президента РФ Владимира Путина повысился. Так, в настоящее время действия главы нашего государства одобряют 63,4% россиян, что на 1,44% больше, чем в конце июня. А деятельность правительства поддерживают 38%.
Как заметили во ВЦИОМ, в целом в России сохраняется стабильный уровень доверия граждан к власти.
Что касается рейтингов доверия политиков, то они за неделю (со 2 по 8 июля) изменений не претерпели: на первом месте по-прежнему Владимир Путин (37,6%), второе место у главы Минобороны нашей страны Сергея Шойгу (14,3%), а третье – у министра иностранных дел Сергея Лаврова (12,1%).