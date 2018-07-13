2018-07-13T18:42:33+03:00
Общество

ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения россиянами деятельности Путина

В целом в России сохраняется стабильный уровень доверия граждан к власти
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь опросил россиян, чтобы узнать их отношение к нынешней власти.

В результате выяснилось, что с начала июля рейтинг одобрения работы президента РФ Владимира Путина повысился. Так, в настоящее время действия главы нашего государства одобряют 63,4% россиян, что на 1,44% больше, чем в конце июня. А деятельность правительства поддерживают 38%.

Как заметили во ВЦИОМ, в целом в России сохраняется стабильный уровень доверия граждан к власти.

Что касается рейтингов доверия политиков, то они за неделю (со 2 по 8 июля) изменений не претерпели: на первом месте по-прежнему Владимир Путин (37,6%), второе место у главы Минобороны нашей страны Сергея Шойгу (14,3%), а третье – у министра иностранных дел Сергея Лаврова (12,1%).

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