Парламент Марий Эл одобрил законопроект о пенсионной реформе
Государственное собрание Марий Эл одобрило проект постановления федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Об этом информационному агентству Regnum сообщили в пресс-службе регионального парламента.
При подготовке к заседанию прошли День депутата и заседания комитетов, в ходе которых обсуждались основные положения пенсионной реформы. Также прошло заседание президиума Госсобрания.
На заседании Госсобрания законопроект поддержан большинством голосов для рассмотрения в первом чтении. Ко второму чтению проекта закона депутаты подготовят предложения по его корректировке.
Государственное собрание Марий Эл состоит из 48 депутатов, 42 из них представляют «Единую Россию», фракция КПРФ в парламенте представлена четырьмя депутатами и двое формируют фракцию ЛДПР.
Как сообщало ранее Regnum, в конце июня региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Марий Эл организовало народный сход по разъяснениям предлагаемой пенсионной реформы.
По словам главы отделения Валентины Злобиной, существующая пенсионная система тормозит развитие страны, однако адекватную реформу пенсии в России провести возможно, важно только правильно расставить акценты.
«Мы давно добивались справедливой реформы, и нас волнует лишь то, чтобы данная реформа была с человеческим лицом, и чтобы она была в системе развития экономики и решения социальных проблем для людей. Система работы с реформой не должна быть поспешной и непродуманной, реформирование должно вестись качественно, справедливо и поэтапно», — отметила она. Главной проблемой и партийцы, и беспартийные участники схода назвали наличие достойных рабочих мест с хорошей зарплатой не только для пенсионеров, а для всех слоев населения с момента начала трудовой деятельности.