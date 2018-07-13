2018-07-13T19:01:05+03:00
Общество

Парламент Марий Эл одобрил законопроект о пенсионной реформе

Ко второму чтению в республике примут поправки к документу
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Государственное собрание Марий Эл одобрило проект постановления федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Об этом информационному агентству Regnum сообщили в пресс-службе регионального парламента.

При подготовке к заседанию прошли День депутата и заседания комитетов, в ходе которых обсуждались основные положения пенсионной реформы. Также прошло заседание президиума Госсобрания.

На заседании Госсобрания законопроект поддержан большинством голосов для рассмотрения в первом чтении. Ко второму чтению проекта закона депутаты подготовят предложения по его корректировке.

Государственное собрание Марий Эл состоит из 48 депутатов, 42 из них представляют «Единую Россию», фракция КПРФ в парламенте представлена четырьмя депутатами и двое формируют фракцию ЛДПР.

Как сообщало ранее Regnum, в конце июня региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Марий Эл организовало народный сход по разъяснениям предлагаемой пенсионной реформы.

По словам главы отделения Валентины Злобиной, существующая пенсионная система тормозит развитие страны, однако адекватную реформу пенсии в России провести возможно, важно только правильно расставить акценты.

«Мы давно добивались справедливой реформы, и нас волнует лишь то, чтобы данная реформа была с человеческим лицом, и чтобы она была в системе развития экономики и решения социальных проблем для людей. Система работы с реформой не должна быть поспешной и непродуманной, реформирование должно вестись качественно, справедливо и поэтапно», — отметила она. Главной проблемой и партийцы, и беспартийные участники схода назвали наличие достойных рабочих мест с хорошей зарплатой не только для пенсионеров, а для всех слоев населения с момента начала трудовой деятельности.

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