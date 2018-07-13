2018-07-13T19:02:37+03:00
Общество

Посольство РФ в Ливане разбирается с задержанием двух россиянок

В ливанской службе внутренней безопасности уточнили, что наших соотечественниц заподозрили «в проституции и торговле людьми»
Дарья ИВАШКИНА
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БейрутБейрутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство РФ в Ливане прокомментировало ранее появившиеся сообщения о задержании двух россиянок в аэропорту Бейрута. Как заявил журналистам представитель дипмиссии, в настоящее время дипломаты уже разбираются в этой ситуации.

«Мы в курсе задержания гражданок России. Посольство следит за данным вопросом», - сказал источник РИА Новости.

Между тем в ливанской службе внутренней безопасности уточнили, что россиянок арестовали по подозрению «в проституции и торговле людьми». Также собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время задержанные девушки находятся в эмиграционной тюрьме, однако после прохождения всех формальностей, скорее всего, будут депортированы на родину.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что жительницу Екатеринбурга похитили во время поездки к жениху в Ливан. Как отмечалось, девушка только и успела, что отправить маме в сообщении специальный «знак» - «Я в беде».

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