Суд арестовал гендиректора авиакомпании iFly по делу о взятке

СЕГОДНЯ 20:56 2018-07-13T20:56:20+03:00

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В пятницу, 13 июля, Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора чартерной авиакомпании iFly Евгения Филатова, подозреваемого в получении взятки. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, которые настаивали на помещение обвиняемого под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте Евгения Филатова», - сказал представитель Мещанского суда ТАСС.

СПРАВКА «КП»

iFly - российская чартерная авиакомпания, выполняющая международные рейсы для ряда крупных российских туроператоров. Работает на рынке авиаперевозок с декабря 2009 года. Базируется в аэропорту Внуково. Штаб-квартира компании также располагается в Москве.

В частности, перевозчик выполняет рейсы в Китай, Турцию, Италию, Испанию и другие страны. В его эксплуатации находятся девять самолетов, в основном это Airbus A330-200.