2018-07-14T01:48:16+03:00
В мире

Режим ЧП в Турции отменят 18 июля

Власти страны продолжат борьбу с терроризмом
Юлия ДИВЕЕВА
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Власти Турции снимут режим ЧП в странеВласти Турции снимут режим ЧП в странеФото: REUTERS
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В Турции 18 июля отменят режим чрезвычайного положения, действовавший в стране два года. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

«Борьба с терроризмом продолжится на основе действующего законодательства. При формировании новых угроз нацбезопасности режим ЧП в Турции может быть восстановлен»», - приводит его слова «Анатолийское агентство».

Калын также заявил, что Анкара выступает за скорейшую выдачу Соединенными Штатами исламского проповедника Фетуллаха Гюлена.

«Мы против того, чтобы этот вопрос затягивался. То есть речь не должна идти о месяцах или годах», - подчеркнул представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, режим ЧП был введен в Турции после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. В течение двух лет президент Эрдоган семь раз продлевал режим, который ограничивал проведение митингов и некоторых массовых мероприятий в стране, давал более широкие полномочия силовым ведомствам.

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