2018-07-14T04:45:25+03:00
Общество

Умер осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров

Петр Офицеров скончался в пятницу в возрасте 43 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Петр ОфицеровПетр ОфицеровФото: СОЦСЕТИ
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Умер бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса». Об этом сообщила адвокат Светлана Давыдова, представлявшая его интересы в суде.

В своем Facebook она написала, что Офицеров скончался 13 июля. По словам Давыдовой, семья покойного позже сообщит о том, где и когда состоится прощание с бизнесменом.

Известно, что пять дней назад Офицеров попал в больницу из-за сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы. У него остались жена и пятеро детей.

Петр Офицеров родился в 1975 году в Киргизии. Является автором популярной книги о работе с розничными сетями в России — «Поставщик: организация эффективной работы с сетевыми магазинами».

В 2013 году был осуждён по резонансному делу «Кировлеса», вместе с Алексеем Навальным и Вячеславом Опалевым. Офицерова приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. На следующий день судья изменил меру пресечения ему и Навальному с заключения в СИЗО на подписку о невыезде.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил приговоры фигурантам дела по «Кировлесу» и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами.

Суд в Кирове 8 февраля 2017 года по итогам второго рассмотрения снова приговорил Офицерова к четырем годам колонии, но условно. Испытательный срок составил 1,5 года.

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