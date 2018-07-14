СЕГОДНЯ 11:07 2018-07-14T11:07:33+03:00

Из-за падения давления в самолете Ryanair пострадали более 30 человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 13 июля, самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в хорватский город Задар, совершил вынужденную посадку в аэропорту Германии Франкфурт-Хан. По предварительным данным, прервать полет пришлось из-за падения давления в салоне воздушного судна.

По словам очевидцев, в середине пути они услышали негромкий хлопок, после чего выпали кислородные маски, а самолет начал снижение. В тот момент на борту лайнера было 189 человек.

Известно, что в результате инцидента пострадали и были госпитализированы 33 пассажира: все они жаловались на головную боль, боль в ушах и тошноту, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Хельсинки. По некоторым данным, тогда в кабине пилотов треснуло стекло.