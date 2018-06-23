Японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Хельсинки

СЕГОДНЯ 07:58 2018-06-23T07:58:06+03:00

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В субботу, 23 июня, пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA), который летел из Брюсселя в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки.

По некоторым данным, лайнер был вынужден прервать полет из-за технических неполадок. Также есть информация о том, что когда самолет находился в воздушном пространстве России, члены экипажа заметили, что стекло в кабине пилотов повреждено.

Между тем известно, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились примерно 160 человек. Причем экстренная посадка прошла успешно: никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, передает информационное агентство Kyodo.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае китайский лайнер также прервал полет из-за разбитого стекла в кабине пилотов. Тогда Airbus А319 авиакомпании Sichuan Airlines совершил незапланированную посадку в аэропорту города Чэнду (провинция Сычуань).