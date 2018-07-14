2018-07-14T11:58:59+03:00
Звезды

Rolling Stone назвал 50 лучших комедий XXI века

Первое место занял фильм под названием «Победители шоу»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Постер фильма «Победители шоу»Постер фильма «Победители шоу»
Изменить размер текста:

Американский журнал Rolling Stone опубликовал список лучших комедий XXI века. Всего в этот перечень вошли 50 фильмов.

Возглавила же рейтинг кинолента 2000 года под названием «Победители шоу». Это картина о нескольких супружеских парах, а точнее о том, как эти пары готовились к самой престижной собачьей выставке.

Второе место досталось фильму «В петле». Это лента в жанре политическая сатира режиссера Армандо Ианнуччи, вышедшая на экраны в 2009 году. Замыкает же тройку лидеров комедия «Девичник в Вегасе». Как понятно из названия, это картина о приключениях подружек невесты.

Стоит отметить, что в первую пятерку также попали такие фильмы, как «Сводные братья», в котором, по мнению экспертов Rolling Stone, сыграл один из лучших комедийных дуэтов - Уилл Феррелл и Джон Райли, и «Идиократия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 лучших фильмов 2017 года

Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин подвел итоги прошлого сезона (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
В сети посмеялись над пресс-конференцией Порошенко без журналистов
Из-за падения давления в самолете Ryanair пострадали более 30 человек
МИД РФ обвинил США в попытке испортить атмосферу перед встречей Путина и Трампа
«Специально вброшенный фейк»: в Госдуме прокомментировали новые обвинения США в адрес России
Джон Сноу из «Игры престолов» приедет на финал ЧМ-2018
Футболисты сборной Франции выразили желание остаться в России после ЧМ-2018
Спасенных из пещеры в Таиланде детей выпишут из больницы 19 июля
Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки
Зарубежные страны заинтересовались автомобилями проекта «Кортеж»
Лондон пригласил экспертов ОЗХО в Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества
Число жертв ливней в Японии возросло до 209 человек
Украинский генерал пожаловался на плачевную ситуацию в ПВО
Индийский суд предложил снести Тадж-Махал
В Верховной раде назвали «ничтожными» санкции против Крыма
CNBC: Ракета «Кинжал» поразила цель на расстоянии более 800 километров
Погода в Москве на 14 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь и жара до +28 градусов
На Украине под угрозой остановки заводы Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg
США рассчитывают вернуть себе лидерство в добыче нефти в 2019 году
Россельхознадзор запретил ввоз молока с трех предприятий Белоруссии