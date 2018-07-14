Rolling Stone назвал 50 лучших комедий XXI века

СЕГОДНЯ 11:58 2018-07-14T11:58:59+03:00

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Американский журнал Rolling Stone опубликовал список лучших комедий XXI века. Всего в этот перечень вошли 50 фильмов.

Возглавила же рейтинг кинолента 2000 года под названием «Победители шоу». Это картина о нескольких супружеских парах, а точнее о том, как эти пары готовились к самой престижной собачьей выставке.

Второе место досталось фильму «В петле». Это лента в жанре политическая сатира режиссера Армандо Ианнуччи, вышедшая на экраны в 2009 году. Замыкает же тройку лидеров комедия «Девичник в Вегасе». Как понятно из названия, это картина о приключениях подружек невесты.

Стоит отметить, что в первую пятерку также попали такие фильмы, как «Сводные братья», в котором, по мнению экспертов Rolling Stone, сыграл один из лучших комедийных дуэтов - Уилл Феррелл и Джон Райли, и «Идиократия».

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