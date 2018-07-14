Мощный взрыв прогремел у президентского дворца в столице Сомали

СЕГОДНЯ 14:17 2018-07-14T14:17:49+03:00

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Мощный взрыв прогремел в субботу, 14 июля, в столице Сомали - городе Могадишо. Инцидент произошел возле отеля, расположенного неподалеку от президентского дворца.

По словам майора Мохамеда Хусейна, полицейские заметили автомобиль, который на высокой скорости двигался по направлению к резиденции. Водитель никак не отреагировал на требования стражей порядка остановиться, и они вынуждены были открыть огонь. В результате обстрела автомобиль взорвался.

На данный момент неизвестно, кто именно находился в машине, и была ли в салоне взрывчатка. Однако во время прошлых инцидентов с нападениями на правительственные здания боевики запрещенной в России террористической группировки Аль-Каида использовали именно заминированные автомобили, передает Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале у президентского дворца в Могадишо также прогремел взрыв. Еще одна бомба взорвалась в тот день около одного из столичных отелей. В результате двойного теракта погибли 18 человек, еще около 20 пострадали.