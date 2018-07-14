2018-07-14T20:04:34+03:00
Политика

Додон заявил, что Молдавия не намерена дружить с Западом против России

И эта позиция не изменится, несмотря на желание Кишинева налаживать хорошие отношения со всеми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Молдавии Игорь Додон и глава России Владимир ПутинПрезидент Молдавии Игорь Додон и глава России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Молдавия не будет дружить с западными странами против России, поскольку не хочет быть использованной. Такое заявление сделал президент республики Игорь Додон во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле в субботу, 14 июля.

Он подчеркнул, что данная позиция останется неизменной, несмотря на стремление Кишинева к налаживанию хороших отношений со всеми государствами.

"Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется", - цитирует ТАСС Додона.

Отмечая положительные стороны в развитии отношений между нашими странами, лидер республики указал на рост объема поставок молдавских товаров в РФ, прогресс в решении миграционного вопроса, а также "серьезные подвижки по Приднестровскому направлению".

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в феврале этого года Додон уже говорил о том, что не будет дружить с Европой против России или наоборот.

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