Додон заявил, что Молдавия не намерена дружить с Западом против России
Молдавия не будет дружить с западными странами против России, поскольку не хочет быть использованной. Такое заявление сделал президент республики Игорь Додон во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле в субботу, 14 июля.
Он подчеркнул, что данная позиция останется неизменной, несмотря на стремление Кишинева к налаживанию хороших отношений со всеми государствами.
"Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется", - цитирует ТАСС Додона.
Отмечая положительные стороны в развитии отношений между нашими странами, лидер республики указал на рост объема поставок молдавских товаров в РФ, прогресс в решении миграционного вопроса, а также "серьезные подвижки по Приднестровскому направлению".
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в феврале этого года Додон уже говорил о том, что не будет дружить с Европой против России или наоборот.