National Interest назвал российские ракеты "худшим кошмаром" для НАТО
Российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать "самым худшим кошмаром наяву для НАТО", поскольку имеют довольно опасный потенциал. К такому выводу пришел специалист по вопросам обороны и нацбезопасностности Чарли Гао в своем статье в американском журнале The National Interest.
"Похоже, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, поскольку почти каждый снаряд в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боевыми частями", — утверждает эксперт.
По его словам, речь идет, прежде всего, о ракетах "Метис" и "Атака". Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно их российская армия использовала во время вертолетных атак по объектам террористов в Сирии.
Также автор материала отметил точность, мощность и высокую мобильность ПТРК "Корнет", способной не только отслеживать противника, но и быть частью системы A2/AD, которая сдерживает вражеские силы путем создания угрозы для их дислоцирования или перемещения.
Гао напомнил, что подобные меры осуществляются гораздо быстрее и эффективнее, чем, например, артиллерийские комплексы лазерного наведения, и не требуют закупки дорогостоящего оборудования.