National Interest назвал российские ракеты "худшим кошмаром" для НАТО

14 Июль 22:18 2018-07-14T22:18:11+03:00

Автор статьи в американском журнале признал, что наша страна оказалась "впереди планеты всей" по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам

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Российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать "самым худшим кошмаром наяву для НАТО", поскольку имеют довольно опасный потенциал. К такому выводу пришел специалист по вопросам обороны и нацбезопасностности Чарли Гао в своем статье в американском журнале The National Interest.

"Похоже, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, поскольку почти каждый снаряд в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боевыми частями", — утверждает эксперт.

По его словам, речь идет, прежде всего, о ракетах "Метис" и "Атака". Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно их российская армия использовала во время вертолетных атак по объектам террористов в Сирии.

Также автор материала отметил точность, мощность и высокую мобильность ПТРК "Корнет", способной не только отслеживать противника, но и быть частью системы A2/AD, которая сдерживает вражеские силы путем создания угрозы для их дислоцирования или перемещения.

Гао напомнил, что подобные меры осуществляются гораздо быстрее и эффективнее, чем, например, артиллерийские комплексы лазерного наведения, и не требуют закупки дорогостоящего оборудования.