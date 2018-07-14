Дворкович заподозрил Макропулоса в коррупции

14 Июль 22:49 2018-07-14T22:49:30+03:00

Запрос с соответствующими обвинениями был направлен на рассмотрение в сформированный в ФИДЕ антикоррупционный комитет

Изменить размер текста: A A

Претендент на пост президента Международной шахматной федерации и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович обвинил вице-президента организации Георгиоса Макропулоса в использовании коррупционных схем и направил запрос на расследовании в недавно сформированный при ФИДЕ специализированный комитет.

Политик заявил, что проверил список судей и арбитров шахматной Олимпиады, которая пройдет в Батуми в сентябре-октябре этого года и заметил отсутствие в нем россиян и американцев, а ведь Россия и США являются супердержавами по этому виду спорта. Выяснилось, что судья из нашей страны изначально был приглашен, но запрос отозвали, как только Дворкович заяви о намерении баллотироваться на пост главы ФИДЕ.

"Много других стран с уважаемыми и профессиональными арбитрами также не представлены в списке судей, но Австрия, Грузия, Германия и Греция имеют сразу по два представителя среди судей шахматной Олимпиады. Вам решать, имеет ли такой дисбаланс какое-то отношение к избирательной кампании Макропулоса и его команде", - написал Дворкович в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что политик заявил о намерении баллотироваться на пост главы федерации 15 июня. Помимо него на эту должность претендуют также сам Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы состоятся 3 октября в Батуми, передает сайт kp.ru.