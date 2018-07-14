2018-07-14T23:36:36+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

The Guardian признала, что СМИ «отчасти» исказили образ России

Плохая пресса привела к тому, что на ЧМ-2018 приехало меньше фанатов сборной Англии
Юлия ДИВЕЕВА
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Британские СМИ запугали английских болельщиков российскими хулиганамиБританские СМИ запугали английских болельщиков российскими хулиганамиФото: REUTERS
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Британские СМИ представили искаженный образ России перед чемпионатом мира по футболу-2018, из-за чего далеко не все фанаты сборной Англии решились ехать на турнир. Но те, кто решился посетить российские города, теперь обвиняют прессу в «пропаганде против российского народа», пишет газета The Guardian.

В материале издания говорится, что британские газеты и телеканали слишком много говорили о русских хулиганах и политической ситуации, делали упор только на отрицательных моментах.

«Жаль, что в то время как южноамериканские фанаты отправились в Россию десятками тысяч, европейские и особенно болельщики из Англии приехали в Россию в гораздо меньших количествах, чем обычно, особенно учитывая неожиданный выход Англии в полуфинал», - пишет The Guardian.

Автор статьи отмечает, что болельщики на ЧМ-2018 отметили необыкновенно позитивную атмосферу, царившую на улицах: обще веселье, в которое полиция не вмешивалась, добродушный прием от большинства россиян, жаркую погоду и дешевое пиво. Он признает, что британские СМИ действительно «отчасти» оклеветали Россию, но считает, что не стоит их обвинять.

По мнению издания российским чиновникам давно пора было продемонстрировать «другую сторону своей страны». Это им удалось благодаря чемпионату мира.

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