2018-07-14T23:59:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин: ЧМ-2018 объединил миллионы людей и разрушил антироссийские мифы

Президент РФ признался, что грустит из-за окончания турнира
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Подошедший к завершению чемпионат мира по футболу 2018 года объединил миллионы болельщиков и помог разру8шить антироссийские мифы и предубеждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии гала-концерта в Большом театре в субботу.

Глава государства поблагодарил гостей чемпионата за добрые слова, высказанные в адрес России.

"Мы рады, что наши гости все видели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения. И сегодня, накануне финала главного футбольного турнира планеты, уверен, нас объединяют общие чувства: мы с нетерпением ждем матч, который определит лидера мирового футбола, но при этом грустим, что грандиозный спортивный праздник, подаривший так много позитивных эмоций, ярких впечатлений, новых друзей, почти завершен", - признался Путин.

Президент отметил, что иностранные болельщики не раз выражали желание вернуться в нашу страну снова с родными и друзьями. Он пообещал, что власти страны продумают, как обеспечить для болельщиков максимально комфортный визовый режим для того, чтобы дать им возможность продолжить знакомство с Россией, передает ТАСС.

"Чемпионат подходит к концу, но мы не прощаемся с вами! В России всегда рады видеть и старых, и новых друзей, а их теперь у нас больше! До новых встреч!" - подчеркнул Путин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в финал чемпионата мира 2018 года вышли сборные Хорватии и Франции. Их встреча состоится в воскресенье в 18:00 мск на московском стадионе "Лужники".

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