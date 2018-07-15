Президент Колумбии просит Трампа уговорить Путина не поддерживать Мадуро

СЕГОДНЯ 00:54 2018-07-15T00:54:50+03:00

Хуан Мануэль Сантос обратился к хозяину Белого дома через Твиттер

Изменить размер текста: A A

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос считает, что кризис в Венесуэле можно будет разрешить, если президент России Владимир Путин перестанет поддерживать венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Такое мнение глава государства высказал в своем Twitter.

Через соцсеть Сантос обратился к главе США Дональду Трампу и призвал его повлиять на своего российского коллегу.

«Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента Трампа добиться от Путина прекращения поддержки режима Мадуро»,— написал колумбийский президент.

Напомним, что Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти Уго Чавеса. С его приходом в стране начался затяжной экономический кризис. На сегодня инфляция в стране превышает 4600%. Остро не хватает продовольствия.Правительство пытается рапределять товары через продовольственные карточки.

При этом 20 мая Николас Мадуро был переизбран на новый пятилетний срок, набрав 67,8% голосов.​