Из сектора Газа по Израилю за день было выпущено более ста ракет

СЕГОДНЯ 01:51 2018-07-15T01:52:00+03:00

Армия обороны продолжает наносить ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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ХАМАС выпустил из сектора Газа в субботу по территории Израиля более 100 ракет и снарядов. Об этом сообщил бригадный генерал израильских сил ПВО Цвика Хаймович.

По его словам силы противовоздушной обороны Израиля перехватили более 20 снарядов.

"Это - крупнейшее столкновение в секторе Газа с момента операции "Нерушимая скала" ровно четыре года назад", - добавил генерал.

Он отметил, что Армия обороны Израиля продолжает наносить ответные удары по многочисленным военным целям, в том числе по лагерям и штабам движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

Также известно, что трое израильтян получили осколочные ранения в результате разрыва запущенного из сектора Газа снаряда в израильском городе Сдерот.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами. ВВС Израиля поразили полтора десятка целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и столкновения на границе в пятницу, сопровождавших массовые беспорядки.