2018-07-15T01:52:00+03:00
В мире

Из сектора Газа по Израилю за день было выпущено более ста ракет

Армия обороны продолжает наносить ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Продолжается обстрел сектора Газа со стороны ИзраиляПродолжается обстрел сектора Газа со стороны ИзраиляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

ХАМАС выпустил из сектора Газа в субботу по территории Израиля более 100 ракет и снарядов. Об этом сообщил бригадный генерал израильских сил ПВО Цвика Хаймович.

По его словам силы противовоздушной обороны Израиля перехватили более 20 снарядов.

"Это - крупнейшее столкновение в секторе Газа с момента операции "Нерушимая скала" ровно четыре года назад", - добавил генерал.

Он отметил, что Армия обороны Израиля продолжает наносить ответные удары по многочисленным военным целям, в том числе по лагерям и штабам движения ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

Также известно, что трое израильтян получили осколочные ранения в результате разрыва запущенного из сектора Газа снаряда в израильском городе Сдерот.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами. ВВС Израиля поразили полтора десятка целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и столкновения на границе в пятницу, сопровождавших массовые беспорядки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Израиль договорился с палестинскими группировками о прекращении огня
Путин пообещал удобный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018
Трамп считает путина жестким человеком
В Париже двое полицейских столкнулись на мотоциклах во время парада
Президент Колумбии просит Трампа уговорить Путина не поддерживать Мадуро
Полиция Финляндии усилила безопасность вокруг отеля Трампа
Путин: ЧМ-2018 объединил миллионы людей и разрушил антироссийские мифы
The Guardian признала, что СМИ «отчасти» исказили образ России
"Такой грубый": В Сети возмущены поведением Трампа перед Елизаветой II
Дворкович заподозрил Макропулоса в коррупции
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
National Interest назвал российские ракеты "худшим кошмаром" для НАТО
Рогозин заявил о намерении создать холдинг ракетного двигателестроения
Эксперт рассказал, к чему приведет закупка Украиной французских вертолетов
В МИД РФ высмеяли провальное выступление Порошенко на саммите НАТО
Серена Уильямс уступила немке Кербер в финале Уимблдона
Президент Габона - Путину: "Африка в вас нуждается"
Додон заявил, что Молдавия не намерена дружить с Западом против России
На Украине пьяный пилот вертолета оставил без света жителей пяти сел
Скотланд-Ярд определился с линией расследования инцидента в Эймсбери
Экс-глава МВД Украины рассказал, как вернуть Крым с помощью воды из Днепра
Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО