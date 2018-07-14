Израиль и боевики ХАМАС обменялись ракетными ударами

СЕГОДНЯ 05:31 2018-07-14T05:31:30+03:00

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ВВС Армии обороны Израиля атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа после того, как с территории анклава было запущено несколько горящих воздушных шаров. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил еврейского государства.

«В субботу истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическому тоннелю и еще нескольким военным целям в секторе Газа, включая лагеря по подготовке запусков горящих воздушных шаров, а также тренировочную базу движения ХАМАС», - говорится в заявлении пресс-службы.

В Иерусалиме заявили о непрекращающихся беспорядках у забора безопасности на границе с Газой. В ответ на авиаудар с палестинской территории по Израилю было выпущено 17 ракет, пять из которых были перехвачены системой ПВО «железный купол», передает ТАСС.

«ХАМАС продолжает атаки на израильских солдат и инфраструктуру безопасности, чтобы нанести ущерб израильским гражданским лицам. ХАМАС несет ответственность за все события, происходящие в секторе Газа», - подчеркнули в Армии обороны.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 27 июня по территории Израиля в среду было пущено несколько ракет из сектора Газа. Как уточнила пресс-служба Армии обороны, было выпущено девять ракет, одна из них сбита израильскими ПВО.