Худший кошмар НАТО: National Interest рассказал о российских противотанковых ракетах

СЕГОДНЯ 04:01 2018-07-15T04:01:28+03:00

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Новые противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), появившиеся на вооружении в армии России, могут стать «самым худшим кошмаром» для НАТО. Об этом пишет интернет-журнал The National Interest.

В материале издания говорится, что Россия опережает другие страны по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, «так как практически каждый снаряд в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боевыми частями».

Такими боеголовками, например, оснащены снаряды ПТРК «Метис», а также ракеты «Атака», который ВКС России, по словам автора статьи, использовали впервые в боевых условиях в Сирии в 2016 году. Запуск был осуществлен с ударного вертолета Ка-50 по позициям боевиков.

Издание отмечает, что способность ПТУР поражать сравнительно небольшие цели на расстояниях более пяти километров значительно расширяет возможности армии. В статье также уделяется внимание ракетам ПТРК «Корнет», которые характеризуются как одни из «самых мощных и точных бронебойных» снарядов.

И они, и снаряды «Метис» обладают высокой мобильностью. Их могут транспортировать небольшие группы по два-три человека. А это значит, что при необходимости это оружие можно использовать против пехоты, как высокоточное. Эти системы приводятся в боевую готовность в считанные минуты и их трудно вычислить, поскольку они не оснащены системами лазерного наведения.