2018-07-15T04:21:42+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Инфантино поблагодарил Россию за лучший чемпионат мира

Президент FIFA пообещал выучить русский язык
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Глава FIFA Джанни Инфантино в форме волонтеров ЧМ-2018Глава FIFA Джанни Инфантино в форме волонтеров ЧМ-2018Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России – стал лучшим в истории. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре.

"Этот чемпионат показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной. Спасибо, Россия, за проведение лучшего в истории чемпионата мира", - сказал он.

Инфантино несколько раз произнес фразу "спасибо, Россия" на русском языке. Он выразил сожаление, что не знает языка, но пообещал выучить, передает РИА Новости.

"К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда", — подчеркнул глава FIFA.

В воскресенье состоится финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Сразу после встречи на стадионе "Лужниках" пройдет торжественная церемония закрытия турнира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В новой конституции Кубы будет прописано право частной собственности
Худший кошмар НАТО: National Interest рассказал о российских противотанковых ракетах
Израиль договорился с палестинскими группировками о прекращении огня
Путин пообещал удобный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018
Трамп считает Путина жестким человеком
Из сектора Газа по Израилю за день было выпущено более ста ракет
В Париже двое полицейских столкнулись на мотоциклах во время парада
Президент Колумбии просит Трампа уговорить Путина не поддерживать Мадуро
Полиция Финляндии усилила безопасность вокруг отеля Трампа
Путин: ЧМ-2018 объединил миллионы людей и разрушил антироссийские мифы
The Guardian признала, что СМИ «отчасти» исказили образ России
"Такой грубый": В Сети возмущены поведением Трампа перед Елизаветой II
Дворкович заподозрил Макропулоса в коррупции
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
National Interest назвал российские ракеты "худшим кошмаром" для НАТО
Рогозин заявил о намерении создать холдинг ракетного двигателестроения
Эксперт рассказал, к чему приведет закупка Украиной французских вертолетов
В МИД РФ высмеяли провальное выступление Порошенко на саммите НАТО
Серена Уильямс уступила немке Кербер в финале Уимблдона
Президент Габона - Путину: "Африка в вас нуждается"
Додон заявил, что Молдавия не намерена дружить с Западом против России
На Украине пьяный пилот вертолета оставил без света жителей пяти сел
Скотланд-Ярд определился с линией расследования инцидента в Эймсбери
Экс-глава МВД Украины рассказал, как вернуть Крым с помощью воды из Днепра
Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО