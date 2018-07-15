Инфантино поблагодарил Россию за лучший чемпионат мира

СЕГОДНЯ 04:21 2018-07-15T04:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России – стал лучшим в истории. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре.

"Этот чемпионат показал, что Россия является по-настоящему футбольной страной. Спасибо, Россия, за проведение лучшего в истории чемпионата мира", - сказал он.

Инфантино несколько раз произнес фразу "спасибо, Россия" на русском языке. Он выразил сожаление, что не знает языка, но пообещал выучить, передает РИА Новости.

"К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда", — подчеркнул глава FIFA.

В воскресенье состоится финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Сразу после встречи на стадионе "Лужниках" пройдет торжественная церемония закрытия турнира.