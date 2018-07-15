Погода в Москве на 15 июля 2018 года: в столице ожидается жара до +29 градусов

СЕГОДНЯ 07:08 2018-07-15T07:08:57+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 июля 2018 года. Как и обещали специалисты, эти выходные в столице выдались жаркими. В частности, в воскресенье воздух в городе прогреется до +27…+29 градусов.

При этом вновь ожидается переменная облачности. Что касается осадков, то без них опять не обойдется: местами в мегаполисе возможен кратковременный дождь. Ветер же будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 16 июля, столбики термометров опустятся, но ненамного - до +17…+19 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток местами также не исключен кратковременный дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков: в ночь на 8 июля на столицу вылилось почти 50 миллиметров воды. На этой же неделе дожди не прекратились. Более того, мегаполис превратился в тропики: в городе установилась жаркая погода с ливнями и грозами.