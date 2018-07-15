В Германии разыграют в лотерею места на кладбище

СЕГОДНЯ 08:20 2018-07-15T08:21:42+03:00

На такой шаг пришлось пойти из-за слишком большого спроса на участки для захоронения

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Власти немецкого города Берхтесгаден решили разыграть в лотерею места на старинном местном кладбище.

Как стало известно, на протяжении последних нескольких лет власти были вынуждены отказывать местным жителям, которые хотели приобрести участки на организованном в XVII веке погосте. А лотерею было решено провести, чтобы предоставить всем желающим равные шансы на последние свободные кладбищенские места.

Выяснилось, что разыгрываться будут около 200 участков на кладбище, расположенном в живописном городке в Баварских Альпах. При этом на участие в лотерее подали заявку уже около 280 горожан, сообщает телеканал ABC News.

А тем временем, как сообщал сайт kp.ru, в Китае на кладбище запустили симулятор смерти: таким образом, теперь любой желающий может отправиться в VR‐путешествие по загробному миру и посмотреть на свои похороны или кремацию со стороны.