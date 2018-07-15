2018-07-15T08:43:55+03:00
В мире

В Чикаго прошли протесты после убийства полицейскими мужчины

Недовольные местные жители бросали камни и бутылки в стражей порядка
Дарья ИВАШКИНА
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В Чикаго прошли протесты после убийства полицейскими мужчиныВ Чикаго прошли протесты после убийства полицейскими мужчиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Протесты вспыхнули в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) после сообщений о гибели мужчины в результате действий полицейских.

Как стало известно, около 150 граждан, осуждающих действия правоохранителей, собрались неподалеку от места убийства и начали скандировать «Убийцы» и «Нет справедливости, нет мира». Когда же стражи порядка попыталась разогнать демонстрантов, те устроили беспорядки: недовольные местные жители бросали камни и бутылки в полицейских. В ответ же правоохранители пустили в ход дубинки.

Что касается самого убийства, то оно произошло в минувшую субботу, 14 июля. Как утверждают стражи порядка, в тот день они заметили на улице вооруженного мужчину и подошли к нему, чтобы провести досмотр. Однако предполагаемый нарушитель оказал сопротивление. В результате сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь. В итоге подозреваемый получил серьезное огнестрельное ранение и позднее скончался в больнице, пишет газета Chicago Tribune.

Отметим, это далеко не первый инцидент, связанный с убийствами полицейскими безоружных людей, в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года правоохранители Лос-Анджелеса застрелили 18-летнего юношу после долгой автомобильной погони.

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