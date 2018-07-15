США обвинили Россию в попытках разобщить американцев через соцсети

СЕГОДНЯ 09:46 2018-07-15T09:46:45+03:00

Глава министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен заявила, что «Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы»

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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, выступая в субботу, 14 июля, в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече с чиновниками, ответственными за проведение «промежуточных выборов» в Соединенных Штатах, заявила, что РФ якобы использует социальные сети для того, чтобы посеять разногласия среди американцев.

По ее словам, американские спецслужбы зафиксировали «настойчивые попытки России использовать в своих целях соцсети, высказывания сочувствующих лиц и иные подходы». «Однако это не обязательно сфокусировано на отдельных политиках или политических кампаниях», - добавила Нильсен.

Также глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США выразила мнение о том, что Москва не будет вмешиваться в промежуточные выборы 2018 года «в таких же масштабах и с таким же размахом, как в американские президентские выборы 2016 года».

Кроме того, Кирстен Нильсен прокомментировала обвинения, выдвинутые США в минувшую пятницу, 13 июля, против 12 россиян. Как подчеркнула политик, эти обвинения «демонстрируют, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы», передает телеканал CNN.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 13 июля американские власти предъявили заочные обвинения двенадцати предполагаемым российским военным разведчикам в рамках расследования «вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году. По данным Вашингтона, эти люди якобы взломали компьютерные сети Демократической партии.