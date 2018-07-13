2018-07-13T19:45:16+03:00
В мире

США обвинили 12 «военных разведчиков» из России во «вмешательстве» в выборы

По данным Вашингтона, эти люди якобы взломали компьютерные сети Демократической партии
Дарья ИВАШКИНА
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США обвинили 12 «военных разведчиков» из России во «вмешательстве» в выборыСША обвинили 12 «военных разведчиков» из России во «вмешательстве» в выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 13 июля, стало известно, что США выдвинули новые обвинения в рамках проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером расследования по РФ.

Как выяснилось, еще 12 наших соотечественников заподозрили во «вмешательстве» в американские президентские выборы, которые прошли в ноябре 2016 года, а именно «во взломе компьютерных сетей Демократической партии США». По данным Вашингтона, россияне якобы незаконно получали конфиденциальную информацию и обнародовали ее.

При этом заместитель министра юстиции Соединенных Штатов Род Розенстайн уточнил, что его ведомство предъявило заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России, передает Reuters.

Отметим, это уже далеко не первые обвинения США. Так, как сообщал сайт kp.ru, 16 февраля Соединенные Штаты также официально обвинили 13 граждан нашей страны во «вмешательстве» в выборы 2016 года. Как тогда отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, американцы как обычно обвинили, но не предоставили никаких доказательств.

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