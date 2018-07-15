2018-07-15T19:23:37+03:00
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз в карьере стал чемпионом Уимблдона

В финальном матче он переиграл представителя ЮАР Кевина Андерсона
Екатерина БОЛГОВА
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Сербский теннисист Новак ДжоковичСербский теннисист Новак ДжоковичФото: REUTERS
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Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз в своей карьере завоевал титул чемпиона турнира Большого шлема на траве — Уимблдона.

В финальном матче турнира сербский спортсмен переиграл представителя ЮАР Кевина Андерсона. По итогам трех сетов счет Джокович победил со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Встреча длилась 2 часа 20 минут.

Кроме того, Новак Джокович заработал свой тринадцатый титул Большого шлема в карьере. Он стал чемпионом Турнира Большого шлема впервые с 2016 года.

Ранее теннисистка из Германии Анжелика Кербер впервые в своей карьере стала чемпионкой Уимблдона. В финальном матче турнира Большого шлема она обыграла в двух сетах американку Серену Уильямс — 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 5 минут. В 2016 году Кербер добивалась победы на Открытых чемпионатах Австралии и США.

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