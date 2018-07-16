2018-07-16T03:33:33+03:00
Политика

Минобороны подвело итоги весеннего призыва в армию

В ведомстве отметили, что на срочную службу набрано 128 тысяч человек
Юлия ДИВЕЕВА
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В России закончен весенний призывВ России закончен весенний призывФото: Олег УКЛАДОВ
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В России завершился весенний призыв, после которого на срочную военную службу в вооруженные силы, воинские формирования и органы направлено 128 тысяч новобранцев. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, эта цифра полностью совпадает с планом, так что задачи по призыву полностью выполнена. Он отметил, что не явились в пункты сбора по повесткам очень немного призывников. Их число не превышает 0,3% от тех, кого приглашали в военкоматы.

Бурдинский рассказал, что 15% призывников имеют высшее образование, поэтому количество научных рот увеличилось с 12 до 16, а также впервые укомплектованы созданные для работы на предприятиях "оборонки" две научно-производственные роты. В них проходят службу более 750 человек. В спортивные роты направлен 171 человек - кандидаты в сборные РФ по олимпийским видам спорта, передает ТАСС.

Весной 2017 года на срочную службу были направлены 142 тыс. новобранцев, в осенний призыв прошлого года - 134 тыс.

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