В Москве продлят "желтый" уровень погодной опасности

СЕГОДНЯ 13:46 2018-07-16T13:46:33+03:00

В Российскую столицу продолжат наведываться грозовые дожди, при довольно жаркой погоде

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В Москве из-за установившейся неустойчивой погоды продолжит действовать «желтый» уровень погодной опасности. в Москве и Подмосковье продлили до вторника. Как уточнили в Гидрометцентре России, завтра, 17 июля, во всем столичном регионе велика вероятность грозовых ливней. Кроме того, дожди будут сопровождаться усилением ветра, местами до шквалистого.

«Температура воздуха в Москве и Подмосковье днем вторника достигнет 26-28 градусов тепла. Ожидаются временные осадки. Скорость порывов ветра при грозах может достигать 15 метров в секунду», - приводит прогноз синоптиков телеканал «360».

Метеорологи прогнозируют, что подобный погодный фон сохранится в Москве и по области до конца недели. Днем столбики термометров не будут опускаться ниже 24 градусов.

С прошедших выходных в Москве и Московской области установилась довольно жаркая, даже можно сказать душная погода, местами до 30 градусов по Цельсию. Ближайшие две недели температура воздуха будет превышать средние климатические отметки на несколько пунктов.

Напомним, «желтый» уровень опасности вводится при потенциальной угрозе, которую несут погодные условия для населения.