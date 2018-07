"Металлика" и "Катюша": стало известно, что слушали иностранные болельщики во время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-16T13:58:49+03:00

Иностранные болельщики любят, когда в московском метро играет "Катюша" и "We will rock you" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском метрополитене назвали самые популярные песни зарубежных болельщиков чемпионата мира по футболу 2018. У проекта "Музыка в метро" в 1,5 раза увеличилось количество слушателей во время проведения мундиаля, большую часть новых слушателей составили, конечно же, фанаты из других стран.

"Музыкальные вкусы туристов и болельщиков, которые приехали в Москву на матчи ЧМ-2018, разнятся. Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев. Поэтому когда в метро звучат кавера на песни We Will Rock You и We Are The Champions (Queen), Nothing Else Matters (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, многие туристы просят исполнить Asereje испанского квартета Las Ketchup или, преимущественно гости столицы из стран Ближнего Востока, любят подпевать песне Habibi исполнителя Maître Gims. По словам Ликсутова, большой интерес также вызывает не только известные во всем мире композиции, но и инструментальная музыка собственного сочинения. Кроме того, иностранные болельщики с удовольствием подпевают и традиционно русским песням, таким как, например, "Катюша" или "Смуглянка".