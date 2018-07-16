СЕГОДНЯ 14:47 2018-07-16T14:47:58+03:00

ЕС ввел ограничения на поставки из России мяса птицы и продукции из него Фото: Евгения ГУСЕВА

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В понедельник, 16 июля, Евросоюз ввел временные ограничения на поставки из России мяса птицы и продукции из него в связи с распространением птичьего гриппа.

Как сообщил Россельхознадзор, соответствующее решение было принято генеральным директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии в отношении всех российских птицеводческих предприятий. Запрет распространяется на мясо птицы, полуфабрикаты, птицеводческую продукцию без термической обработки, а также не переработанных побочных продуктов животного происхождения.

Отмечается, что право на экспорт мяса птицы в Евросоюз в настоящее время имеют 18 предприятий в России.

Ранее птичий грипп был зарегистрирован в Ростовской, Курской, Самарской, Орловской, Пензенской областях. По информации этих производителей, угрозы распространения вирусной инфекции не существует.

Отметим, что большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, но некоторые вызывают тяжелые заболевания.