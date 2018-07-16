2018-07-16T15:08:39+03:00
В мире

Трамп: весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США

В Хельсинки началась встреча президентов США и России Дональда Трампа, которую ждали почти полтора года
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром ПутинымПрезидент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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В понедельник, 16 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что весь мир заинтересован в хороших отношениях Соединенных Штатов и России.

"Я думаю, что мир хочет увидеть, как мы поладим — две великих ядерных державы", — заявил Трамп в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Он отметил, что последние несколько лет Москва и Вашингтон "не очень хорошо ладили".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник в столице Финляндии стартовала встреча Путина и Трампа, которую ждали почти полтора года. Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после недолго протокольной части остались вдвоем лишь в сопровождении переводчиков. Ранее президент США Дональд Трамп успел утром пообщаться с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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