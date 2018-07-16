2018-07-16T14:24:53+03:00
Политика

Путин и Трамп встретились в Хельсинки

Начался исторический саммит президентов России и США [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наединеЛидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наединеФото: REUTERS
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В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа, которую ждали почти полтора года. Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наедине в присутствии только переводчиков.

Президент Ниинистё встретил Владимира Путина в Хельсинки перед саммитом.

Предполагается, что их разговор тета-тет продлится не меньше, чем полтора часа, хотя как будет на самом деле - неизвестно никому. Дональд Трамп успел утром пообщаться с президентом Финляндии.

Дональд Трамп приехал на встречу с Владимиром Путиным в президентский дворец в Хельсинки.

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00, и в резиденцию финского лидера приехал на «Кортеже» - это был первый зарубежный выезд нового президентского лимузи.

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00 Фото: REUTERS

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00Фото: REUTERS

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Между Вашингтоном и Москвой немало проблем. И есть лишь один вопрос, где обе стороны выражают полное согласие: никогда в новейшей истории наши отношения не были хуже, чем сейчас. Кто виноват? Киваем друг на друга. (подробности)

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