Путин и Трамп встретились в Хельсинки

СЕГОДНЯ 14:15 2018-07-16T14:24:53+03:00

Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наедине Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа, которую ждали почти полтора года. Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наедине в присутствии только переводчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660394" frameborder="0"></iframe> Президент Ниинистё встретил Владимира Путина в Хельсинки перед саммитом.

Предполагается, что их разговор тета-тет продлится не меньше, чем полтора часа, хотя как будет на самом деле - неизвестно никому. Дональд Трамп успел утром пообщаться с президентом Финляндии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660397" frameborder="0"></iframe> Дональд Трамп приехал на встречу с Владимиром Путиным в президентский дворец в Хельсинки.

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00, и в резиденцию финского лидера приехал на «Кортеже» - это был первый зарубежный выезд нового президентского лимузи.

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00Фото: REUTERS

В ТЕМУ

Чего ждать миру от встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Между Вашингтоном и Москвой немало проблем. И есть лишь один вопрос, где обе стороны выражают полное согласие: никогда в новейшей истории наши отношения не были хуже, чем сейчас. Кто виноват? Киваем друг на друга. (подробности)