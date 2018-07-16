2018-07-16T15:47:28+03:00
Политика

«Решаются судьбы мира»: Пушков прокомментировал встречу Путина и Трампа

В понедельник в Хельсинки проходит саммит Россия - США
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал проходящую в Хельсинки встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как заявил сенатор, всем «кристально ясно», что в настоящее время в финской столице «решаются судьбы мира». «Внимание всего мира приковано сегодня к Хельсинки и всем кристально ясно: между Россией и США решаются судьбы мира, встречаются лидеры ведущих держав планеты», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 16 июля, в Хельсинки проходят первые полноформатные переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отмечалост ранее, в ходе этой встречи стороны планировали обсудить отношения между Москвой и Вашингтоном и актуальные международные проблемы.

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