Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручил ключи многодетной семье

СЕГОДНЯ 15:48 2018-07-16T15:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Семья Никифоровых, в которой родители воспитывают троих сыновей и четырех дочерей, стала участником регионального проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи» и в субботу, 14 июля, отпраздновала новоселье. Ключи и ценный подарок им вручил лично врио главы Тюменской области Александр Моор.

Поздравляя новоселов, он отметил, что о просторном доме мечтает каждая семья, а многодетная особенно. «Замечательно, что ваша мечта сбылась. Ваше жизнелюбие, порядочность, уважение друг к другу могут быть примером для многих. Потому не сомневаюсь, что в стенах этого дома всегда будет царить атмосфера гостеприимства и доброты, звучать радостный детский смех», - подчеркнул Александр Моор.

Проект «Дом для молодой многодетной сельской семьи» стартовал в 2015 года. Жилье для семей с пятью и более детьми возводится без привлечения средств из казны, только на личные средства единороссов. За это время новоселье отпраздновали уже девять семей. Семья Никифоровых стала десятой.