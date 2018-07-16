Диетологи назвали топ-5 продуктов, которые безопасно сжигают жиры

СЕГОДНЯ 16:59 2018-07-16T16:59:04+03:00

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Западные врачи-диетологи поставили себе задачу — точечно выяснить, какие именно продукты питания помогают снижению веса. Проведя ряд исследований, эксперты составили список топ-5 продуктов, которые быстрее остальных активируют обмен веществ. Кроме того, они выяснили, какие их них также всецело способствуют сжиганию жира и попутно обеспечивают человеческий организм энергией.

Самыми полезными с точки зрения безопасного сжигания жиров оказались артишоки. Со слов ученых, этому служит достаточное количество в них пищевых волокон, антиоксидантов и клетчатки. Растение может стать отличным здоровым гарниром к белковой пище.

Грейпфрут диетологи назвали продуктом, блокирующим чувство голода и препятствующим скачкам глюкозы в крови. Все это идет на благо и фигуре, уверены они.

Замыкают топ-5 нежирные молочные продукты, зеленый чай и кайенский перец. Они также способствуют разгону метаболизма и превосходно очищают человеческий организм, пишет сайт «Утро.ру».