Московский суд признал "Бога Кузю" виновным в создании секты

СЕГОДНЯ 17:03 2018-07-16T17:03:49+03:00

По словам судьи, обвинения в отношении Андрея Попова и других подсудимых являются доказанными

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В понедельник, 16 июля, Пресненский суд Москвы признал Андрея Попова, называющего себя "богом Кузей", виновным в создании религиозного учреждения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

"Суд установил: Попов организовал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (часть 1 статьи 239 УК РФ — ред.)", — заявила судья Елена Абрамова, передает РИА Новости.

Ранее она отметила, что обвинения в отношении подсудимых являются доказанными.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, лидер псевдохристианской организации, именующий себя "богом Кузей", на суде не признал вину в создании секты и мошенничестве. В организацию входили несколько десятков человек. По данным следствия, Попов ещё в 2007 году организовал некий круг, приглашая людей на религиозные лекции. Лидера секты задержали в 2014, тогда у него нашли 219 миллиона рублей и 150 тысяч долларов. В 2015 году его задержали во второй раз. Попову и нескольким его помощницам предъявили обвинения по двумя статьям - «мошенничество» и «создание секты».