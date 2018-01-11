«Бог Кузя» на суде не признал вину в создании секты и мошенничестве

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:04:27+03:00

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В Москве стартовал суд над так называемым «богом Кузей», лидером псевдохристианской организации, в которую входили несколько десятков человек. Имя 41-летнего мужчины по паспорту - Андрей Попов. По версии следствия он ещё в 2007 году организовал некий круг, приглашая людей на религиозные лекции. Собрания проходили на квартирах. Во время предварительного следствия сообщалось, что своих адептов «бог Кузя» заставлял принимать участие в православных ярмарках - здесь шёл сбор денег на восстановление небогатых провинциальных храмов, прием заказов на молебны. Хотя по факту Андрей Попов и его приближённые никакого отношения к РПЦ не имели. Вышедшие из организации москвичи писали заявления в полицию и прокуратуру с 2011 года. Но задержали лидера секты впервые только в 2014-м. Тогда на квартирах у «старца» нашли 219 миллиона рублей и 150 тысяч долларов. Объяснить внятно их происхождение никто не смог. Дело завели по статье «мошенничество». Но спустя несколько дней Попов вернулся на свободу. В 2015 году его снова взяли. На этот раз во время обыска изъяли сумму поскромнее - 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов.

Андрею Попову и нескольким его помощницам предъявили обвинения по двумя статьям - «мошенничество» и «создание секты».

Расследование затянулось. При всех изъятых на квартирах у верхушки оргигазиации «бога Кузи» деньжищах в официальном заключении прокуратуры значилось, что в результате мошеннических действий со стороны обвиняемых было похищено «лишь» 7,3 млн. рублей. В суд дело ушло только перед Новым годом. Сегодня состоялось предварительное слушание. И здесь всплыл один интересный факт. Оказалось, что срок давности по одной из статей обвинения истек - по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» проходили две подручные Попова, которые вели бухгалтерию секты.

- Уголовное дело в части подлежит прекращению в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, - заявила судья.

В итоге, две (из пяти) приближенных Андрея Попова от возможной уголовной ответственности освобождены.

К слову, сам «бог Кузя» на суде сразу заявил, что с обвинением не согласен и виновным себя ни в чем не признает: ни в создании секты, ни в мошенничестве.

Продолжение следует...

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- Я не буду ни с кем общаться. Я себя реально плохо чувствую и ничего не понимаю.

Полицейские демонстрируют на камеру ящики его шкафа: каждый плотно забит пачками купюр. Позже их пересчитают: 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов (подробности)