Председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с белорусским коллегой

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-16T17:30:07+03:00

Они договорились об обмене информацией в сфере противодействия коррупции

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"Такая противоправная деятельность, как коррупция, подрывает основы эффективного функционирования государства и его институтов, поступательного развития гражданского общества, устойчивого повышения уровня жизни и благосостояния населения", - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на встрече с председателем СК Республики Беларусь Иваном Носкевичем, посвященной вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Александр Бастрыкин констатировал, что значительная часть сообщений о коррупционных преступлениях поступает в следственные органы СК России из органов внутренних дел, ФСБ России и является результатом оперативно-розыскной деятельности, это лишь подтверждает высокую латентность коррупционной преступности.

"Своевременный обмен значимой информацией способствует не только получению новых доказательств, но и пресечению действий, направленных на сокрытие и уничтожение следов преступлений, и предотвращению давления на свидетелей и потерпевших с целью изменения показаний. В рамках создаваемых следственно-оперативных групп принимаются исчерпывающие меры, направленные на оптимизацию работы и интеграцию совместных усилий по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории", - отметил представитель российского следственного ведомства.

Поддержал главу российского Следственного комитета белорусский коллега Иван Носкевич, подчеркнув, что "высоко ценит сотрудничество с принимающей стороной, в том числе и в рамках уже устоявшегося трехстороннего формата - заседаний коллегий следственных комитетов России, Беларуси и Армении".

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя СК России Игорь Краснов, руководитель Главного управления криминалистики СК России, другие руководители подразделений центрального аппарата Следственного комитета России, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Республики Беларусь Михаил Вавуло и следователь по особо важным делам управления анализа практики и методики обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Юрий Каменецкий.