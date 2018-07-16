В США признали преимущество российских военных разработок

СЕГОДНЯ 18:08 2018-07-16T18:08:39+03:00

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Применение авианосцев при ведении полномасштабных военных действий с равным по силе противником, которыми, к примеру, являются Россия и Китай, не поможет армии США одержать верх. В этом уверены ряд американских СМИ.

Журналисты считают, что российские и китайские недорогие разработки в сфере военного вооружения несут реальную угрозу авиносцам, которых у Вашингтона пруд пруди. К тому же их использование обходится американскому бюджету в копеечку. Да и сами они стоят миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Для сравнения привели пример: российская противокорабельная ракета, которая в общей сложности стоит около 650 тысяч долларов, способна уничтожить американский авианосец стоимостью чуть менее четырех миллиардов.

Идя дальше, отмечается, что для уничтожения грузовика с боевиками используется ракета стоимостью около 70 тысяч долларов. Еще 30 тысяч необходимы для эксплуатации самолета, с которого производят спуск. При этом максимальная цена самого пикапа — всего десять тысяч, сообщает сайт телеканала «Звезда».

К слову, ВМС США имеют на боевом дежурстве порядка двух десятков авианосцев. Для сравнения, у России и Китая лишь по одному.