Путин заявил, что США могут запросить допросы россиян в рамках Договора 1999 года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может запросить допросы россиян, обвиняемых в Америке, по Договору 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.
Ранее в США выдвинули заочные обвинения в шпионаже в отношении 12 россиян.
"Что касается этих 12 сотрудников якобы наших спецслужб. Я об этом пока ничего не знаю, мне нужно еще выяснить, о чем идет речь. Но президент поставил этот вопрос передо мной", - сказал Путин по итогам российско-американского саммита в понедельник, 16 июля.
Он также напомнил, что между РФ и США действует Договор о взаимной помощи по уголовным делам.
"У нас действует договор между США и РФ 1999 года - Договор о взаимной помощи по уголовным делам. Он (спецпрокурор Мюллер) может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении этих правонарушений", - добавил Путин.