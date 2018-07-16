Путин заявил, что США могут запросить допросы россиян в рамках Договора 1999 года

СЕГОДНЯ 20:56 2018-07-16T20:56:39+03:00

Президент России напомнил, что между РФ и США действует Договор о взаимной помощи по уголовным делам

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может запросить допросы россиян, обвиняемых в Америке, по Договору 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Ранее в США выдвинули заочные обвинения в шпионаже в отношении 12 россиян.

"Что касается этих 12 сотрудников якобы наших спецслужб. Я об этом пока ничего не знаю, мне нужно еще выяснить, о чем идет речь. Но президент поставил этот вопрос передо мной", - сказал Путин по итогам российско-американского саммита в понедельник, 16 июля.

Он также напомнил, что между РФ и США действует Договор о взаимной помощи по уголовным делам.

"У нас действует договор между США и РФ 1999 года - Договор о взаимной помощи по уголовным делам. Он (спецпрокурор Мюллер) может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении этих правонарушений", - добавил Путин.