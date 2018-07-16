2018-07-16T20:56:39+03:00
В мире

Путин заявил, что США могут запросить допросы россиян в рамках Договора 1999 года

Президент России напомнил, что между РФ и США действует Договор о взаимной помощи по уголовным делам
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер может запросить допросы россиян, обвиняемых в Америке, по Договору 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Ранее в США выдвинули заочные обвинения в шпионаже в отношении 12 россиян.

"Что касается этих 12 сотрудников якобы наших спецслужб. Я об этом пока ничего не знаю, мне нужно еще выяснить, о чем идет речь. Но президент поставил этот вопрос передо мной", - сказал Путин по итогам российско-американского саммита в понедельник, 16 июля.

Он также напомнил, что между РФ и США действует Договор о взаимной помощи по уголовным делам.

"У нас действует договор между США и РФ 1999 года - Договор о взаимной помощи по уголовным делам. Он (спецпрокурор Мюллер) может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении этих правонарушений", - добавил Путин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя
Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина
Сборная Франции по футболу вернулась в Париж после победы на чемпионате мира
Четверо российских футболистов опередили Месси в рейтинге игроков ЧМ-2018 по версии Sky Sports
Лавров заявил, что переговоры Путина и Трампа прошли "лучше чем супер"
Путин: РФ готова сохранить транзит газа через Украину
Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России
Трамп: российско-американские отношения изменились четыре часа назад
Путин заявил, что Россия и США должны взять лидерство в установлении мира в Сирии
Путин передал Трампу предложения по нераспространению ядерного оружия
Путин: трудности в отношениях с США не имеют объективных причин
Путин назвал успешными и полезными переговоры с Трампом
Матчи ЧМ-2018 по футболу посмотрели 19 млн украинцев
В США признали преимущество российских военных разработок
Медведев: ЧМ-2018 открыл новую эпоху в истории российского футбола
В сирийском Деръа за две недели исламисты сдали 26 танков
Министр МВД Италии Маттео Сальвини оценил безопасность ЧМ-2018
В июле Госдума может принять проект, разрешающий посещать Россию по паспорту болельщика
Председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с белорусским коллегой
Кличко намерен переизбраться на пост мэра Киева
Московский суд признал "Бога Кузю" виновным в создании секты
Диетологи назвали топ-5 продуктов, которые безопасно сжигают жиры