Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

СЕГОДНЯ 19:53 2018-07-16T20:24:40+03:00

Президенты России и США обо многом договорились в Финляндии и еще о большем готовы договориться [видео]

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- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно.

Хотя атмосфера перед их выходом в зале была сверхнакаленная. Например, американская служба безопасности буквально вынесла прочь американского журналиста, у которого была замечена табличка с вопросом про ограничение ядерного оружия. Листок бумаги почему-то показался подозрительным, журналист отказался выходить, ему выкрутили руки и вчетвером выволокли из зала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660444" frameborder="0"></iframe> Протестующего вывели из зала перед началом пресс-конференции Путина и Трампа.

Холодная война давно закончилась

- Переговоры с господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными, - подвел итог работы в Хельсинки Путин, которому по договоренности служб протокола выпало выступать первым. - Мы рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. «Холодная война» давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами, справиться со всем этим можно, только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придём к пониманию этого и с американскими партнёрами.

Путин заявил, что американским коллегам передана записка «с рядом конкретных предложений по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения». Что работа по «разоруженческому досье» должна быть продолжена продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, что сотрудничать надо и в борьбе с террором и в области обеспечения кибербезопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660445" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Путина на пресс-конференции саммита Трамп-Путин.

- Вообще же контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу, - подытожил он. - Напомнил президенту США о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору. Не везде и не во всём наши позиции совпадают, но и пересекающихся интересов тоже немало.

- Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас, но это изменится после нашей четырехчасовой встречи, - заявил Трамп. - Ничто не будет простым, но это лучше, чем отвергать возможность встречи. Лучше брать на себя политические риски для достижения мира и стабильности. Вражда закончилась четыре часа назад.

Мяч на стороне Мелании

Президенты обсуждали Сирию, Иран и Украину, причем в последнем случае похоже был найден вариант, который устроит всех, сняв заодно и часть разногласий по «Северному потоку-2».

- Господин президент высказывал озабоченность в связи с исчезновением транзита через Украину. Россия готова сохранять этот транзит, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде, - сказал Путин.

Неожиданным получился и ответ Путина на вопрос о Сирии - он как будто приехал из воскресенья, из финала чемпионата мира. Президент России на вопрос «На чьей стороне мяч в ситуации в Сирии?» просто помахал рукой в сторону российской делегации.

- Господин президент только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу, - на этих словах Путин поймал брошенный ему настоящий футбольный мяч - «Красаву». - Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660452" frameborder="0"></iframe> Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.

- Это для моего сына Барона, - обрадовался Трамп, вспомнив про 12-летнего сына, который занимается «соккером», и кинул его сидевшей в первом ряду Мелании. - Вот, Мелания, возьми для него.

Важнейшее для Ближнего Востока заявление Путин сделал по Голанским высотам - после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, ситуацию нужно привести в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск.

- Это позволит вернуть спокойствие на Голанах, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем, а также надежно обеспечить безопасность Израиля, - заявил он.

Путин вручил Трампу настоящий футбольный мяч чемпионата мираФото: REUTERS

«Я знать не знал вашего Трампа»

Американские журналисты требовали «железобетонных доказательств» того, что Россия не вмешивалась в выборы в США, что у Москвы нет компромата на Трампа.

- Да я его знать не знал, когда он приезжал в Москву, - разводил руками Путин. - Мы не должны знать всех бизнесменов, которые к нам приезжают. На Питерский форум сейчас приезжало 500 человек, разве мы должны их всех знать. Большей ерунды трудно представить, выбросьте эту шелуху у себя из головы.

- Если бы у них был компромат, он бы вышел уже давно, - вставил свои пять копеек Трамп.

Переговоры двух президентов сначала проходили тет-а-тет, а потом в расширенном составеФото: REUTERS

- Но вы же хотели его победы на выборах? - наседали американцы.

- Да, потому что он поддерживал нормализацию отношений с Россией, - объяснял Путин.

- Но почему мы должны вам верить? Почему Трамп вам доверяет?

- Кому верить, не верить и можно ли вообще верить? Кому нельзя верить? - сказал президент России. - С чего вы взяли, что господин Трамп доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки, я защищаю интересы Российской Федерации. У нас есть совпадающие интересы, и мы ищем точки соприкосновения. Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хоть один факт, который говорит о каком-то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Это полный бред.

- Но ведь досье наших спецслужб, - не успокаивались американцы.

- Я ведь тоже работал в разведке и знаю, как составляются соответствущие досье, - успокаивал их Путин.

Убедить их он, конечно, не смог, но когда Путин и Трамп уходили с пресс-конференции, мир был уже другим, чем час назад, когда они только пришли в этот зал.

РЕАКЦИЯ

Политолог: Главное, чтобы вернувшись в Штаты, Дональд не открестился от своих обещаний

- Трамп заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2». К чему это приведет?

- Он сказал, что пытался разубедить Ангелу Меркель, что ей невыгодно иметь "Северный поток - 2", но если немцы согласились покупать газ в России - мы не можем больше вмешиваться. Это их дело. На это Путин сказал, что мы должны сотрудничать по урегулированию цен на нефть и газ (подробности)