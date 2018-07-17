2018-07-17T11:11:17+03:00
В мире

Посол Сербии призвал FIFA дисквалифицировать футболистов-провокаторов за политические лозунги

Дипломат уверен, хорваты Вида и Вуковевич, а также швейцарские "косовары" Джака и Шакири заслуживают более сурового наказания, чем штраф [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Швейцарский футболист Джердан Шакири показывает руками жест похожий на герб непризнанного КосоваШвейцарский футболист Джердан Шакири показывает руками жест похожий на герб непризнанного КосоваФото: REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) должна наказывать футболистов за политические, околополитические и провокационные лозунги. В этом уверен посол Сербии в России Славенко Терзич, комментируя поведение игроков сборной Хорватии Виды и Вукоевича, а также выходцев из Косово, игроков сборной Швейцарии Джаки и Шакири.

По словам дипломата, слишком мягкое наказание или вовсе его отсутствие за подобное неспортивное поведение игроков на поле и за его пределами, может нанести серьезный ущерб репутации футбола, как игре, в которой спорт вне политики.

«ФИФА должна четко и ясно осудить политические заявления, которые прозвучали, например, на матче Сербия — Швейцария и после игры Россия — Хорватия. ФИФА необходимо действовать против каких-либо политических выступлений на футболе. Надо быть последовательными и не применять двойные стандарты — тогда это пойдет на пользу спорту», — заявил Терзич.

Хорватский футболист Домагой Вида записал еще одно видео с лозунгом "Слава Украине".На записи защитник сборной Хорватии размахивает бутылкой пива и выкрикивает "Белград, гори!"

Сербскому дипломату вторит и глава международной организации Sport for All Янис Кузинс. Он считает, что подобное поведение недопустимо и федерация не должна делать скидку на эмоциональную напряженность матчей.

"Поэтому мы подготовили письмо в ФИФА с просьбой применить более жесткие меры в отношении конкретных лиц. Домагоя Виду необходимо оштрафовать за подобные лозунги. В случае с швейцарскими футболистами я считаю, что они должны быть дисквалифицированы на несколько матчей", — пояснил Кузинс в интервью "Известиям".

Терзич выразил сомнение, что Джака и Шакири по глупости нанесли на свои бутсы герб непризнанного Косово. С его слов, футболитты сборной Швейцарии сознательно пошли на провокацию, которая могла бы усилить вражду между народами и вызвать столкновения среди болельщиков, поэтому футболисты заслуживают более строгого наказания.

Напомним, хорвата Виду ФИФА оштрафовала за провокационное видео и выкрики «Слава Украине», Джаку и Шакири за нанесение на задник бутсы герба Косово. До дисквалификации дело не дошло.

«Слава Украине!»: шутка или провокация?.Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча с Россией записал провокационный ролик. Выкрикивание политических лозунгов может обернуться дисквалификацией не только для него, но и для тренера сборной.

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