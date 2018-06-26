FIFA не стала дисквалифицировать швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией

СЕГОДНЯ 03:57 2018-06-26T04:00:27+03:00

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Международная федерация футбола (FIFA) решила не дисквалифицировать на два матча трех швейцарских игроков за политические жесты во время игры на чемпионате мира-2018 с Сербией. Однако футболисты получили предупреждения и должны будут выплатить крупные денежные штрафы.

Гранит Джака и Джердан Шакири оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков, а Штефан Лихтштайнер – на пять тысяч швейцарских франков,передает Интерфакс.

Как писал ранее сайт kp.ru, в матче Швейцария - Сербия группового этапа ЧМ этнические албанцы из Косово Джака и Шакири после забитых голов в ворота Сербии скрещивая на груди руки с ратопыренными пальцами, изображая герб Косово – двуглавого орла.

У сербских болельщиков их действия вызвали бурю негодования, они освистали игроков, бросали в ни предметы, а также растягивали баннеры с дискриминационными надписями. За это Федерация футбола Сербии тоже заплатит штраф в 54 тысячи швейцарских франка.

Напомним, Сербия не признает независимость Косово.