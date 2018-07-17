Рогозин сообщил о начале создания ракеты-носителя «Союз-5»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-07-17T13:12:54+03:00

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Дмитрий Рогозин, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» заявил о том, что контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5» был подписан. По его словам, следующим шагом в работе станет создание ракеты сверхтяжелого класса.

«Контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5" подписан. Следующий шаг - создание ракеты сверхтяжелого класса», - заявил Рогозин в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Двухступенчатая коммерческая ракета среднего класса будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 56 миллионов долларов.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новой российской ракете «Союз-5», объясняя, в чем ее ценность, как она будет выглядеть и ради чего что будут платиться огромные суммы.