2018-07-17T13:12:54+03:00
Наука

Рогозин сообщил о начале создания ракеты-носителя «Союз-5»

Следующим шагом он называет разработку ракеты сверхтяжелого класса
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Директор "Роскосмос" Дмитрий РогозинДиректор "Роскосмос" Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Дмитрий Рогозин, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» заявил о том, что контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5» был подписан. По его словам, следующим шагом в работе станет создание ракеты сверхтяжелого класса.

«Контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5" подписан. Следующий шаг - создание ракеты сверхтяжелого класса», - заявил Рогозин в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Двухступенчатая коммерческая ракета среднего класса будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Стоимость одного запуска оценивается примерно в 56 миллионов долларов.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новой российской ракете «Союз-5», объясняя, в чем ее ценность, как она будет выглядеть и ради чего что будут платиться огромные суммы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий посетить Россию без визы по паспорту болельщика
Новак заявил, что Россия готова к диалогу по транзиту газа с Украиной
ЕС и Япония подписали торговое соглашение
Глава МИД Германии призвал Россию и США к дальнейшему дипломатическому сближению
Facebook признал составление списков "заинтересованных в госизмене"
Ученые обнаружили под землей квадриллион тонн алмазов
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту
В Японском море нашли затонувший 113 лет назад крейсер "Дмитрий Донской"
Экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов помещен в СИЗО "Лефортово"
В Госдуме считают, что дело Бутиной могло быть подстроено американскими противниками саммита в Хельсинки
На фигуру Trump baby собрали более 14 тысяч долларов за три дня
В Минобороны Украины прокомментировали видео с "заброшенной базы"
ЕСПЧ взыскал с России в пользу родственников убитой Анны Политковской 20 тысяч евро
ЕСПЧ присудил в пользу участниц Pussy Riot почти 50 тысяч евро
В мире наблюдается бум туристов-одиночек
Задержан экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов
Посольство в Иерусалиме обойдется США в 100 раз дороже, чем предполагалось
В Киеве телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Трамп признал, что Германия вправе участвовать в "Северном потоке - 2"