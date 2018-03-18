"Союз-5": когда, зачем, почем?

СЕГОДНЯ 13:10 2018-03-18T13:21:32+03:00

"Комсомолка" выяснила какой будет новая российская ракета и зачем ее собрались строить

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Последние лет двадцать пять отечественную космонавтику носило, как рыбацкую лодку в шторм. Классическая история - с попытками создать новые ракеты. В 1994 году начали проектировать "Ангару". Она, мол, заменит все носители, разработанные в 60-е, а то и в 50-е годы! Ее будут набирать из модулей под задачи: хотите - легкого класса, хотите - среднего, хотите - тяжелого. Разрабатывали "Ангару" двадцать лет!

К тому времени когда, наконец, прошли два первых пуска (было это в 2014-м) - стало ясно: ракета и технически, и идеологически устарела. Производство ее обходится вдвое дороже старых добрых "Протонов". При этом на нее нельзя посадить космонавтов - ракета не гарантирует безопасность экипажа, если, не дай бог, случится авария во время выведения на орбиту.

Теперь снова нужны немаленькие деньги на модернизацию "Ангары". И зачем-то на строительство стартового комплекса под нее на новом космодроме Восточный (хотя есть позиция на космодроме Плесецк)... В общем, в лучшем случае многострадальная "Ангара" начнет летать в 2021 году. И даже после модернизации вряд ли сможет конкурировать с "одноклассниками" из США и Европейского космического агентства.

В 2010-м начали было проектировать под новый пилотируемый корабль ракету "Русь-М". Потратили на эскизы почти 1,5 млрд рублей и… бросили. Дорого, объяснило тогда космическое руководство…

В ракетно-космической корпорации "Энергия" в это время уже придумывали новый пилотируемый корабль (на нынешних пилотируемых кораблях "Союз" на Луну и к Марсу не полетишь). Парадокс: корабль делали, а ракеты под него даже в проекте не было!

При этом мы стали проигрывать на рынке пусковых услуг. Демпинговал Маск со своим Falcon-9. У европейцев три вида ракет летает с космодрома Куру. Китай подтягивается.

Только два года назад, наконец, в отрасли стала выстраиваться логичная цепочка новой техники. Новый корабль - новая универсальная ракета - полеты к Луне и на Марс.

А недавно научно-технический совет Роскосмоса принял эскизный проект "Союза-5". Появился шанс, что в России построят современную, недорогую и эффективную ракету. Теперь можно рассказать подробности про то, какая идеология закладывается в новое, как говорят космические инженеры, изделие.

Универсал

С одной стороны, "Союзу-5" должно хватать грузоподъемности, чтобы и космонавтов возить, и спутники на орбиты забрасывала, и станции к планетам отправлять. С другой, она должна летать с разных космодромов. С третьей, не должна быть дорогой.

Схема "Союза-5" с пилотируемым кораблем "Федерация"

- С Байконура на корабле "Федерация" будут летать космонавты - сначала на Международную станцию, а потом к Луне, и на Марс, - объясняет первый заместитель генконструктора ракетно-космической корпорации "Энергия", главный конструктор средств выведения РКК "Энергия" Игорь Сергеевич Радугин. - По нашим расчетам, доставка космонавтов по стоимости и безопасности не должна уступать американским пилотируемыми миссиями, которые планируются на кораблях CST-100 Starliner разработки Boeing и Dragon Crew от Space-X Илона Маска.

С "Морского старта" "Союз-5" будет выводить коммерческие телекоммуникационные аппараты.

На Восточном главной задачей станут пуски отечественных спутников и отработка элементов ракеты сверхтяжелого класса. Такую ракету собираются составить из первых ступеней "Союза-5". Ее грузоподъемность должна быть от 50 до 130 тонн. (Falcon Heavy, недавно впервые стартовавший в США, поднимает максимум 64 тонны). Мощный сверхтяж будет возить грузы для окололунной станции, для базы на Луне, выводить на орбиту модули марсианского корабля.

Дешевле, чем у Маска

При этом "Союз-5" должен быть самой экономичной российской ракетой. Во-первых, при ее строительстве будут использовать современные технологии - часть деталей вообще напечатают на 3-D принтере. Во-вторых, модернизируют двигатели - надежные РД-171М создавали еще для первой ступени ракеты "Энергия". Не меняя идеологию можно удешевить их производство. И в-третьих, первые ступени ракеты будут не просто валиться на землю, как это происходит сейчас с блоками ракет "Союз" и "Протон". Их спуском будут управлять, а, значит, не нужно будет платить за большие площади, которые выделяют под поля падения. Интересно, что один из вариантов такого управляемого спуска - возвращать ступени на парашюте.

В общем, "Союз-5", обещают в РКК "Энергия", будет дешевле Falcon-9 Илона Маска.

- Например, масса полезного груза, доставляемого на одинаковые геопереходные орбиты, у "Союз-5" будет на 10-15 процентов выше, чем у Falcon-9, - объясняет Радугин. - Маск берет за один пуск 62 миллиона долларов. Мы планируем - меньше. По нашим подсчетам, стоимость одного пуска "Союз-5" будет обходиться примерно в 56 миллионов долларов. А когда ракету запустят в серийное производство, то и дешевле.

Одноразовая

Принципиальная позиция РКК "Энергия": повторять за Маском фокус с использованием уже слетавших первых ступеней ракеты не стоит.

Размеры головной части ракеты с кораблем "Федерация" (в мм)

- Нашим специалистам технически сделать возвращаемую ступень не сложно, - объясняет генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Львович Солнцев. - Еще в конце прошлого века на предприятии было сделано несколько эскизных проектов на эту тему. Но это выглядит, на наш взгляд, с экономической точки зрения неэффективно. На возвращение тоже нужны немаленькие деньги. Масса всей системы возвращения ступени составляет пятую часть массы ракеты. То есть для того, чтобы ее вернуть на землю, ракета берет меньше груза, а стоимость его доставки возрастает. Да и каждый раз при возвращении ступени проводить ремонтно-восстановительные работы (причем в зависимости от условий посадки их объем и стоимость будут разные), на наш взгляд, окажется дороже, чем наладить серийное производство ракет-носителей по отработанной технологии и планомерно снижать издержки.

ЦИФРА

Вся программа создания "Союза-5" будет стоить около 60 млрд рублей. Для сравнения: на сопоставимую по характеристикам ракету-носитель Arian-62 европейцы планируют потратить 250 млрд, если переводить цену в рублих.

Сроки

- Первый пуск "Союза-5" намечен на 2021 год. В 2022 году мы на этой ракете должны отработать первый полет нового пилотируемого корабля "Федерация", - рассказывает Радугин. - А в 2024 году "Союз-5" должен доставить на "Федерации" первый экипаж к Международной космической станции. Ну или к национальной российской станции, если будет решено проект МКС закрыть.

Для частников

В ближайшие дни завершится сделка по покупке компанией S7 Space плавучего космодрома "Морской старт". Комплекс, состоящий из платформы Odyssey и командного судна, должен был выводить спутники на орбиту из района экватора. Но в 2009 году его объявили банкротом. А последний пуск состоялся в 2014 году.

Уникальный "Морской старт" сегодня базируется в США.

Частная российская компания S7, принадлежащая миллионеру Владиславу Филеву, с 2019 года собирается возобновить пуски. S7 Space на украинском заводе "Южмаш" уже заказала двенадцать первых и вторых ступеней ракет "Зенит". При этом большая часть комплектующих и двигатели для "Зенитов" - российские. В общем, все непросто. Да и самой ракете уже больше сорока лет.

"Зениты" могли бы заменить все тот же "Союз-5". Но на днях гендиректор S7 Space Сергей Сопов, (известен тем, что предложил с 2024 года взять в концессию российский сегмент МКС) на встрече с молодыми космическими энтузиастами заметил: новая ракета по характеристикам и стоимости может не подойти для "Морского старта". Странно, если учесть, что окончательная цена "Союз-5" для коммерческих пусков В РКК "Энергии" еще не определена.

- На прошлой неделе по предложению наших партнеров организована совместная с S7 Space рабочая группа для проработки создания коммерческого носителя. Мне кажется, это будет новый подход по созданию ракеты-носителя по ускоренной схеме. Он позволит не только сократить сроки, но и снизить его стоимость, - уточняет генеральный директор "Энергии" Владимир Солнцев.

Выигрывал "Морской старт" за счет того, что выводил грузы на орбиту из района экватора.

- При запусках с "Морского старта" можно будет выводить на геостационарную орбиту спутники массой до 3,2 тонны, - дополняет Игорь Радугин. - Это то, что сейчас нужно рынку. Falcon-9, Arian-62, Vulcan - уже существующие и будущие аналоги "Союза-5" таких показателей не достигают.

КСТАТИ

А почему ракету так назвали?

Самое забавное - утилитарного объяснения почему новая ракета получила индекс "5" на "Энергии" нет. Да, с начала 60-х годов летают одни из самых надежных ракет "Союзы". Бренд знаменитый. Сегодня это уже новое поколение - полностью цифровое. В названии появился индекс 2. А вот ракет "Союз-3" и "Союз-4", по-видимому, не будет. Сразу перейдем к "пятеркам". "Ну а что, цифра красивая, правильная!" - вот и все аргументы разработчиков.