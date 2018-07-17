2018-07-17T14:01:10+03:00
Политика

ЕС и Япония подписали торговое соглашение

По документу Токио отменяет пошлины на 94% товаров из ЕС, в том числе на европейский сыр, вино и свинину
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в его резиденции в Токио соглашение о свободной торговле, благодаря которой сможет сформироваться один из крупнейших экономических блоков с ВВП, равного около 30% от общемирового. Соглашение позволит создать торговую зону, которая охватит более 600 миллионов человек.

«Документ, который мы сегодня подписали, — это гораздо больше, чем торговое соглашение. Это, конечно, инструмент, который создаст возможности для наших компаний, для наших работников, для наших граждан, который будет стимулировать экономику Европы и Японии. Мы верим в открытую, справедливую и основанную на правилах торговлю. Мы говорим о том, что торговое соглашение — это не игра с нулевой суммой, но беспроигрышная для всех участников», - заявил Жан-Клод Юнкер.

По документу Япония отменяет пошлины на 94% товаров из ЕС, что снизит цены на такие продукты, как сыр, вино и свинина на рынке страны восходящего солнца. ЕС также постепенно начнет отменять пошлины на 99% товаров из Японии, в эти цифры входят и автомобили с телевизорами.

В ходе встречи также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, которое укрепит отношения ЕС и Японии в направлениях безопасности, борьбы с киберпреступностью, а также в противодействии изменениям климата.

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