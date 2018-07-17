2018-07-17T15:13:19+03:00
Спорт

Черчесова и игроков сборной России по футболу наградят в Госдуме

Депутаты отметили блестящее выступление нашей команды
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В Думе предлагают наградить российских футболистов.В Думе предлагают наградить российских футболистов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутаты Госдумы планируют наградить футболистов и тренера российской сборной почетными грамотами за фантастическое выступление на чемпионате мира – 2018. Такое предложение выдвинул вице-спикер и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев.

«Коллеги, благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться ещё многие и многие годы» - заявил Лебедев.

Грамоту "за великолепную организацию и проведение чемпионата мира по футболу" депутаты вручат генеральному директору Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Алексею Сорокину.

Спикер палаты Вячеслав Володин уже поддержал инициативу, сообщает ФАН:

«Это действительно огромная победа, победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим»

Также Володин выделил, что «здесь очень огромную роль сыграл наш президент. Благодаря его позиции, начиная еще с заявочного комитета, и затем в дальнейшем, он делал все, чтобы вот этот успех пришел к нам.»

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