Тюменская область развивает сотрудничество с ЛУКОЙЛОМ

СЕГОДНЯ 15:13 2018-07-17T15:13:24+03:00

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Сегодня, 17 июля в Москве врио губернатора Тюменской области Александр Моор и глава ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом. В нем говорится о взаимодействие в вопросах геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, развития сети АЗС региона, подготовки специалистов нефтегазовых специальностей, охраны окружающей среды.

В рамках подписанного сторонами дополнительного соглашения предусмотрена реализация дорожной карты по расширению использования организациями Группы «ЛУКОЙЛ» продукции и технологий предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих.

Александр Моор подчеркнул, что сотрудничество Тюменской области с компанией имеет многолетнюю историю. ««ЛУКОЙЛ» принимает активное участие в социально-экономическом развитии региона, взаимодействует с тюменскими промышленными предприятиями, инновационными, научными организациями, ИТ-компаниями, вузами области. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.